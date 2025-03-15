ارتفاع عدد ضحايا انفجار اللاذقية في سوريا

أفادت وسائل أعلام دولية، مساء السبت، بارتفاع عدد ضحايا الانفجار بمدينة في .​

ونقلت وسائل الإعلام عن الدفاع المدني السوري قوله، "ارتفاع عدد ضحايا انفجار مخلفات الحرب في إلى 8 قتلى و14 مصابا".

وكانت وسائل اعلام أعلنت، اليوم السبت، عن سماع انفجار عنيف يهز حي الرمل الجنوبي بمدينة .

وسبق أن كشف لحقوق الإنسان، السبت، السبب الرئيسي للانفجار الذي وقع في مدينة ، مشيرا الى أن الحادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله.