اخر حصيلة لضحايا الهجوم الأمريكي على اليمن.. هل تعود "وحدة الساحات"؟

وبحسب التقارير فان عدد ضحايا الهجمات الامريكية بلغ 31 قتيلا، و 101 جريح معظمهم من الأطفال والنساء.وأكد لجماعة الحوثيين أن الهجوم "لن يمر دون رد"، مشيرا الى ان "قواتنا جاهزة لمواجهة التصعيد بالتصعيد".كما أشار إلى أن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة .وكان الرئيس الأمريكي ، قد أعلن بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين، محذرا من أن هجمات الجماعة على الشحن في البحر الأحمر "يجب أن تتوقف".وأردف بالقول مخاطبا الحوثيين: "حان وقتكم. ستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".وتطرح تساؤلات عما اذا كانت الهجمات ضد الحوثيين والتي من المفترض انها "حاسمة" كما يقول الجانب الأمريكي وليست ضربات محدودة فقط، تطرح تساؤلات عما اذا ستعود "وحدة الساحات مجددًا"، فالضربات التي كانت تستهدف المقاومة في غزة وفي لبنان، تسببت بانضمام العراق واليمن، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا سينضم العراق او غزة لاعادة "فضل" الموقف الحوثي في الطوفان.