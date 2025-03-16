اعتقال شخصين في السعودية بتهمة "تلفظهما بعبارات خادشة للحياء"

وأشار بيان للأمن العام السعودي على منصة "إكس"، أن المتابعين "قاما بتوثيق ونشر محتوى مرئي يتضمن ألفاظاً مخالفة للآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي".وكان مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لشخصين يظهران وهما يتلفظان بعبارات وُصفت بأنها "خادشة للحياء" في مكان عام.وأضاف بيان الأمن العام، أنه تم "اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين وإحالتهما إلى ، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".