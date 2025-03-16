ماسك يتلقى اقتراحا بإطلاق بعثة أمريكية-روسية إلى المريخ

جاء هذا الاقتراح خلال منشور على منصة التواصل الاجتماعي ردا على إعلان الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، حول خطط الشركة لإرسال مركبة "ستارشيب" إلى المريخ بحلول نهاية العام المقبل.وأشار دميترييف في تغريدته إلى أن "عام 2025 سيشهد الذكرى الخمسين لأول رحلة فضائية دولية، وهي مهمة "أبولو-سويوز". (مهمة فضائية تاريخية جمعت بين والاتحاد السوفيتي في عام 1975).وقال في اقتراحه متسائلا: "هل سيكون عام 2029 عام مهمة أمريكية روسية مشتركة إلى المريخ، يا ؟".واعتبر أن هذه الذكرى يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتعاون جديد بين البلدين في مجال استكشاف ، مؤكدا أن "عقولنا وتقنياتنا يجب أن تخدم مجد البشرية، لا أن تدمرها".وأعلن ماسك، في منشوره عن خطط "سبيس إكس" لإطلاق مركبة "ستارشيب" إلى المريخ بحلول نهاية عام 2026، مع احتمال بدء عمليات الهبوط البشري بحلول عام 2029 أو 2031.