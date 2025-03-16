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مقتل ثلاثة جنود سوريين قرب حدود لبنان وأنباء عن اشتباكات
دوليات
2025-03-16 | 15:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
4,343 شوهد
قتل ثلاثة جنود سوريين، اليوم الأحد، قرب الحدود مع
لبنان
، فيما أشارت أنباء عن وقوع اشتباكات على الحدود.
وأفاد "تلفزيون سوريا"، بـ"مقتل 3 عناصر من الجيش السوري بكمين قرب حدود لبنان".
الى ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في
لبنان
، أن "الصليب الأحمر اللبناني نقل 3 جثث وجدت قرب الساتر الترابي في بلدة القصر الحدودية مع
سوريا
إلى مستشفى الهرمل الحكومي"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تتولى التحقيق في الحادث".
بدورها أفادت وسائل إعلام دولية، بنشوب اشتباكات وإطلاق قذائف صاروخية على الحدود
اللبنانية
السورية، مضيفة أن "الجيش اللبناني يطلق مسيّرات استطلاع فوق أجواء مدينة الهرمل شرق لبنان".
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