حزب الله ينفي صلته بالاحداث على الحدود اللبنانية السورية

نفى اللبناني، الأحد، صلته بالاحداث التي جرت على الحدود السورية.

وقالت العلاقات الإعلامية في ، "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود السورية".

وأضافت "نجدد التأكيد على كل ما سبق وأعلنّا عنه مراراً بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية".

وكان "تلفزيون سوريا" أفاد، اليوم الأحد، بـ"مقتل 3 عناصر من الجيش السوري بكمين قرب حدود لبنان"، فيما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في ، أن "الصليب الأحمر اللبناني نقل 3 جثث وجدت قرب الساتر الترابي في بلدة القصر الحدودية مع إلى مستشفى الهرمل الحكومي".