الكشف عن مخطط تركي لإعادة هيكلة الجيش السوري

ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين قولهم إنه "في إطار التعاون العسكري مع ، ستسهم في إعادة هيكلة الجيش السوري، بالإضافة إلى تزويده بمعدات حديثة من لتعزيز قدراته".وتابعت تلك الوسائل أنه "سيتم تعيين أحد الضباط الأتراك مستشارًا عسكريًا للجيش السوري، بينما بدأ الملحق العسكري التركي بالفعل في أداء مهامه"، مضيفة أنه "من المقرر أن يتوجه وفد عسكري إلى للمرة الثانية خلال الأيام المقبلة".وأفادت التركية، يوم الخميس الماضي، بأن وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع التركي ورئيس جهاز الاستخبارات التركي موجودون في دمشق في زيارة عمل، دون تقديم تفاصيل أخرى.