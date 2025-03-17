تجدد الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية.. حصيلة أولية

تجدّدت الاشتباكات، الاثنين، عند الحدود السورية شمال مدينة الهرمل شرق .

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية أن "الاشتباكات تجددت على الحدود – السورية في شمال مدينة الهرمل، بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري".

بدورها قالت، ، "7 ضحايا و52 جريحا في الاشتباكات على الحدود السورية خلال يومين".

ودعت العامة كل المستشفيات، وبخاصة القريبة من مناطق الاعتداءات، إلى ضرورة استقبال جميع الجرحى بالسرعة القصوى، مشيرة إلى تأمين العلاج على نفقة العامة.



وكان رئيس الجمهورية العماد قد أعلن بعد ظهر اليوم أنه أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران عند الحدود الشرقية والشمالية الشرقية مع ، معتبراً أن ما يحصل عند الحدود غير مقبول ولا يمكن أن يستمرّ.



وأعلنت قيادة الجيش في بيان سابق الاثنين إنه "بتاريخ 2025/3/16، بعد مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود السورية في محيط منطقة القصر - الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة".



وأضاف البيان: "على إثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات مكثفة منذ ليل -2025/3/16- 17 حتى ساعات الصباح الأولى، وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري".