البنتاغون: الموجة الأولى من ضرباتنا في اليمن أصابت 30 هدفا

أعلنت الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، أن الموجة الأولى من ضرباتها في أصابت أكثر من 30 هدفا.

وقالت البنتاغون، "سنستخدم القوة المميتة المفرطة حتى يتحقق الهدف في والغارات على ليست هجوما بلا نهاية ولا تهدف إلى تغيير النظام".

وأضافت أن "قواتنا شنت مؤخرا سلسلة ضربات دقيقة ضد الحوثيين لاستعادة حرية الملاحة وإعادة ترسيخ الردع الأمريكي"، موضحة أن "الموجة الأولى من ضرباتنا في أصابت أكثر من 30 هدفا بما في ذلك مواقع تدريب للحوثيين".

ولفتت البنتاغون الى أن "إيران أرسلت مساعدات إلى حماس وحزب الله ووفرت للحوثيين أنظمة استطلاع ومعلومات استخبارية"، مشددة بالقول "لا نريد أن نستبق ما سيقوله بشأن الأهداف التي ضربناها في اليمن".

وتابعت "أهدافنا في شملت مواقع تدريب وبنية تحتية للمسيرات وقدرات تصنيع الأسلحة ومراكز قيادة وتحكم"، مضيفة "قضينا على العشرات من قادة الحوثيين في اليمن".