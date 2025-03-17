إيران ترسل رسالة الى مجلس الأمن

أعلنت ، عن إرسال رسالة الى .

وقالت وكالة "رويترز"، "إيران تعلن في رسالة إلى رفضها وتنديدها بالتصريحات المتهورة والاستفزازية من ترامب".

وأضافت "لم ننتهك حظر الأسلحة على ولم نشارك بأي أنشطة تزعزع استقرار المنطقة".

ولفتت في الرسالة "الحوثيون وسلطات يتخذان قراراتهما وإجراءاتهما بشكل مستقل".