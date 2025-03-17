إيران تكشف عن اعتراض طائرة تجسس أميركية

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن اعتراض طائرة تجسس أميركية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "طائرة تجسس أميركية مسيرة ابتعدت عن المجال الجوي الإيراني".

وأضافت تلك الوسائل "اعترضتها مقاتلات إف-14 إيرانية ومسيرات استطلاع"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بدوره، قال الجیش الإیراني، "تراجع مسيرة تجسس أمريكية عن مجالنا الجوي بعد اعتراضها بمقاتلة ومسيرة إيرانيتين".