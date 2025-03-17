السلطات الأمريكية ترحل طبيبة لبنانية لتعاطفها مع حزب الله

وأشارت الوثائق القضائية إلى أن "هيئة وحماية الحدود قامت باستجواب الطبيبة رشا علوية البالغة 34 عاما والعاملة في جامعة ، وهي اعترفت بحضورها لمراسم تشييع الأمين العام الراحل لحزب في الشهر الماضي، وبتأييدها له من الناحية الدينية، ولكن ليس السياسية".وجاء في الوثائق أن هيئة وحماية الحدود لم تتمكن من تحديد "النوايا الحقيقية" للمواطنة من وراء وجودها في .وتم ترحيل علوية من يوم الجمعة الماضي رغم وجود تأشيرة دخول أمريكية لديها، من النوع الذي يمنح لذوي المهارات الخاصة الذين يتعذر إيجادهم في .وكان من المقرر عقد جلسة استماع يوم الاثنين في محكمة بمدينة الأمريكية للنظر في ما إذا كان ترحيل المواطنة يخالف القرار القضائي الذي يمنع ترحيل الأجانب الحاملين للتأشيرات قبل إبلاغ المحكمة مسبقا.وقرر القاضي ليو سوروكين تأجيل الجلسة أسبوعا آخر ليكون بإمكان السلطات الفدرالية تقديم المزيد من المعلومات بشأن قضية رشا علوية.وكانت رشا علوية تقيم في منذ عام 2018، ووصلت إلى البلاد بتأشيرة دخول طلابية لغرض الدراسة في جامعة ولاية أوهايو.