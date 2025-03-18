إسرائيل تغلق معبر رفح بالكامل وتمنع خروج المرضى والمصابين



نيوز ـ دوليات





أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب قررت إغلاق معبر رفح ومنعت سكان قطاع المرضى والمصابين من الخروج عبره لتلقي العلاج.





وحسب موقع "والا" فقد أصدر تعليماته اليوم الثلاثاء بإبقاء معبر رفح مغلقا أمام مرور العلاجات الطبية من قطاع إلى ومصر، بهدف الضغط على "حماس".



بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن أغلقت معبر رفح، مشيرة إلى أن حركة "حماس" كانت تستعد لشن هجوم واسع ضد .

وقالت هيئة البث إن "الهجوم الجوي بداية لتحذير حماس وأن الجيش الإسرائيلي يستهدف كبار قادة حماس والبنى التحتية لها"، مشيرة إلى أنه تم إلغاء التعليم في غلاف وإيقاف نشاط خط القطار لسديروت.



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".