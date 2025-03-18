لتاخره على رحلته.. شاهد ما فعله شاب بمطار دبلن

ووفقا لصحيفة "أيريش تايمز"، اندلعت الحادثة في مبنى الركاب رقم 1، حيث قام الرجل بانتزاع معدات إلكترونية من مكتب تابع لشركة طيران، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المتنقلة.كما شوهد وهو يلقي بالكراسي حول المغادرة ويأخذ أثاثا من قريب، ما أدى إلى تلف أجهزة فحص حجم الحقائب.وأكدت شركة DAA المشغلة للمطار، أن "المسافر كان في حالة سكر عند وصوله، وفور تفويته الرحلة، بدأ في إحداث أضرار جسيمة".وأضافت: "تمت السيطرة عليه بسرعة من قبل شرطة المطار، قبل أن تتولى الغاردا سيوشانا (الشرطة الوطنية) اعتقاله. نأمل أن يواجه المساءلة القانونية وألا نراه مجددًا في المطار".ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام الجنائية في دبلن لمواجهة التهم الموجهة إليه.