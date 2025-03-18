"إسرائيل" تصدر بيانا بعد استئناف العمليات في غزة

وجاء في البيان المشترك: "تواصل قوات وجهاز الأمن العام (الشاباك) استهداف البنى التحتية العسكرية والمواقع التابعة للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة".وأضاف البيان: "من بين الأهداف التي تم استهدافها خلال الساعات الماضية خلايا إرهابية ومواقع إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة ومرافق عسكرية أخرى كانت تُستخدم من قبل هذه المنظمات لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية"، بحسب نص البيان.وأشار البيان إلى أن العمليات العسكرية ستستمر في قطاع حتى تحقيق الأهداف المحددة.