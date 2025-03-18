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حزب الله: الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية ‏لا يحترمان أي تعهدات

دوليات

2025-03-18 | 10:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حزب الله: الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية ‏لا يحترمان أي تعهدات
389 شوهد

ادان حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، باشد العبارات استئناف العدو الصهيوني لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، فيما اشار الى ان الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية ‏لا يحترمان أي تعهدات.

وذكر الحزب في بيان تابعته السومرية نيوز، انه "يدين حزب الله بأشد العبارات استئناف العدو الصهيوني لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام، في وقت يتعرض فيه أهالي غزة لحصار ‏خانق وتجويع قاس في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".

واضاف، ان "قرار حكومة نتنياهو الإرهابية بالإنقلاب على وقف إطلاق النار واستئناف إشعال الحرب بشراكة ‏كاملة مع الإدارة الأميركية وسط صمت دولي مخزي".

واكد أن "هذا الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية ‏لا يحترمان أي تعهدات واتفاقات وأنهما وجهان لعملة واحدة متعطشة للدماء ولا تعرف إلا لغة القتل ‏والتدمير، كما يفضح ذلك حقيقة الإدارة الأميركية في سعيها المستمر إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ‏العدوان على فلسطين ولبنان وسوريا واليمن بدعمها المطلق لأداتها العسكرية الصهيونية وسعيها ‏لفرض سياسات ووقائع جديدة بقوة النار".



واكمل "نؤكد وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة وأهل غزة ‏الشرفاء"، داعياً الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى "فضح الشراكة الأميركية الصهيونية في ‏حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب الحزب، ما تبقى من المجتمع الدولي الحر، ومن الأمم المتحدة ‏ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة المتمادية ضد ‏الإنسانية ورفع الصوت عاليًا للجم التوحش الصهيوني الأميركي".

واشار الى ان "العدو الصهيوني الذي عجز عن كسر إرادة المقاومة طوال خمسة عشر شهرًا من الحرب الوحشية، ‏لن ينجح في تحقيق ما فشل به عبر هذا العدوان المتجدد من شطب القضية الفلسطينية العادلة أو تهجير ‏شعبها خارج أرضه".

ولفت الى ان "فلسطين ستبقى قضية الأمة المركزية، وستبقى غزة عنوان العزة والصمود، ‏وسيبقى هذا الشعب قدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق ‏والمقدسات".
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حزب الله

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