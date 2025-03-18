حزب الله: الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية ‏لا يحترمان أي تعهدات

وذكر الحزب في بيان تابعته نيوز، انه "يدين بأشد العبارات استئناف العدو الصهيوني لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع ‏ ، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام، في وقت يتعرض فيه أهالي لحصار ‏خانق وتجويع قاس في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".واضاف، ان "قرار حكومة نتنياهو الإرهابية بالإنقلاب على وقف إطلاق النار واستئناف إشعال الحرب بشراكة ‏كاملة مع وسط صمت دولي مخزي".واكد أن "هذا الكيان المارق ومعه ‏لا يحترمان أي تعهدات واتفاقات وأنهما وجهان لعملة واحدة متعطشة للدماء ولا تعرف إلا لغة القتل ‏والتدمير، كما ذلك حقيقة في سعيها المستمر إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ‏العدوان على فلسطين ولبنان وسوريا واليمن بدعمها المطلق لأداتها العسكرية الصهيونية وسعيها ‏لفرض سياسات ووقائع جديدة بقوة النار".واكمل "نؤكد وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة وأهل ‏الشرفاء"، داعياً الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى "فضح الشراكة الأميركية الصهيونية في ‏حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".وطالب الحزب، ما تبقى من المجتمع الدولي الحر، ومن الأمم المتحدة ‏ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة المتمادية ضد ‏الإنسانية ورفع الصوت عاليًا للجم التوحش الصهيوني الأميركي".واشار الى ان "العدو الصهيوني الذي عجز عن كسر إرادة المقاومة طوال خمسة عشر شهرًا من الحرب الوحشية، ‏لن ينجح في تحقيق ما فشل به عبر هذا العدوان المتجدد من شطب القضية الفلسطينية العادلة أو تهجير ‏شعبها خارج أرضه".ولفت الى ان "فلسطين ستبقى قضية الأمة المركزية، وستبقى عنوان العزة والصمود، ‏وسيبقى هذا الشعب قدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق ‏والمقدسات".