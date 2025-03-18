سوريا توجه دعوة للأمم المتحدة بعد الغارات الإسرائيلية

ودانت الوزارة في بيان "بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على درعا في 17 مارس".وأضافت أن "هذا العمل العدواني هو جزء من حملة تشنها ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد".وتابعت: "إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي، بل يمثل أيضا تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي".وأوضحت الخارجية السورية: "إن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذ دون رادع، تكشف عن التجاهل التام من قبل للقوانين والأعراف الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية".وختمت بيانها بالقول: "تدعو ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية المسؤولة إلى التحرك دون تأخير لوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وتطبيق اتفاق 1974".