هيومن رايتس ووتش تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وقالت المنظمة، إن "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بينها التهجير القسري والإبادة الجماعية".

وكان الإعلام الحكومي بقطاع غزة، أعلن أن "إسرائيل قتلت 174 طفلا و89 امرأة في عدوانها المتواصل على القطاع".

وأضاف أن "نسبة الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين 73%"، مشددا بالقول "لدى الاحتلال نية مبيتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا".