صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع وديمونة بسبب صاروخ

دوت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء، في بئر السبع وديمونة بسبب صاروخ من اليمن.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة بجنوب إسرائيل".

بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في جنوب بسبب صاروخ أطلق من اليمن".

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب بعد إطلاق صاروخ من اليمن".