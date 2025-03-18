نتنياهو: ما حدث في غزة ليس إلا البداية

اعتبر الاسرائيلي نتنياهو، الثلاثاء، أن ما حدث في ليس إلا البداية، وذلك بعد تعرض القطاع لقصف إسرائيلي اليوم.

وقال نتنياهو في كلمة له، "ما حدث في ليس إلا البداية وسنواصل الحرب حتى تحرير كل المختطفين والقضاء على حماس وضمان ألا تشكل تهديدا لإسرائيل".

واضاف "لا شيء سيمنعنا من تحقيق أهداف الحرب على ، وحققنا إنجازات تاريخية ونعمل على تغيير شكل الشرق الأوسط".

ولفت نتنياهو الى أن "الضغط العسكري شرط أساسي لإطلاق سراح المختطفين"، مضيفا "أطلب من الإسرائيليين الالتزام بإرشادات الجبهة الداخلية".