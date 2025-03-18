سلسلة انفجارات تهز قطاع غزة

هزت سلسلة انفجارات، مساء اليوم الثلاثاء، قطاع .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية تتركز على حي التفاح بمدينة غزة".

ولفتت تلك الوسائل الى "تجدد القصف الجوي على شمالي قطاع غزة"، مضيفة أن "سلسلة انفجارات كبيرة في شمال قطاع غزة".

الى ذلك، دعت الفلسطينية في قطاع إلى توفير مستشفيات ميدانية عاجلة.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "الحكومة قررت مواصلة قصف ما لم تعط حماس إشارة واضحة على استعدادها للإفراج عن الرهائن".

وأضافت أن "إسرائيل طالبت الوسطاء بإثبات وجود استعداد حقيقي وملموس لدى حماس للإفراج عن الرهائن".