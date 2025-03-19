ابرز منافسي اردوغان.. تركيا تعتقل رئيس بلدية إسطنبول

وبحسب وسائل اعلام فان الاعتقال جاء إثر "تحقيقات في قضية فساد".وكان مراد أونجون المستشار الصحفي لإمام ، أعلن في منشور على منصة "إكس" أن رئيس بلدية إسطنبول "محتجز"، من دون إبداء أسباب، فيما ظهر وجود العشرات من قوات الأمن أمام منزل إمام ، وذكرت وسائل الاعلام التركية أن تفتش منزله في إطار التحقيق.وقال إمام على منصة "إكس"، إن مئات من موجودون أمام منزله، مؤكدا أنه "لن يستسلم وسيواصل صموده في وجه الضغوط".وكانت جامعة إسطنبول أعلنت الثلاثاء إبطال شهادة إمام أغولو، أحد أبرز معارضي الرئيس إردوغان، مما قد يحول دون خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة.وذكرت الجامعة عبر منصة "إكس"، أن الشهادات التي حصل عليها 28 شخصا من بينهم إمام "تم إبطالها بسبب الغياب وخطأ واضح"، لكن رئيس البلدية ندد بهذا القرار، معتبرا ان "القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني"، مشيرا إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها.ونشر مكتب إمام نسخة من شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها من الجامعة عام 1995، بعدما ادعى صحفي أنه لا يحملها.ويواجه رئيس بلدية إسطنبول سلسلة من التحقيقات والقضايا، قبل انتخابات الرئاسة المقررة عام 2028.