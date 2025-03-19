تبادل 372 أسيرًا بين روسيا وأوكرانيا.. هل انتهت الحرب فعلياً؟

وقالت الروسية في بيان إنها تسلّمت 175 جنديا روسيّا مقابل تسليم 175 أسير حرب أوكرانيا، بالإضافة إلى 22 آخرين مصابين بجروح خطرة، كـ"بادرة حسن نية"، أي ما مجموعه 372 شخصا. ولم تصدر أوكرانيا أي تعليق حتى الآن.يأتي هذا التبادل في الوقت الذي تتبادل فيه وموسكو الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي اقترحته الأمريكي .وفي وقت لاحق من الأربعاء، من المقرر أن يتحدث الرئيس الأوكراني مع "حول الخطوات التالية" للحرب في أوكرانيا.