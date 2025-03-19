واشنطن ترصد 15 مليونا مقابل معلومات عن دعم صيني لإيران

ويستهدف العرض الأفراد والكيانات الصينية التي يُشتبه في تقديمها تكنولوجيا ومعدات عسكرية للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك فيلق ، المصنف كمنظمة "إرهابية" أجنبية من قبل .وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن "الحرس الثوري الإيراني مول العديد من الهجمات والأنشطة الإرهابية على مستوى العالم، عبر وكلائه الخارجيين..".وأكدت الوزارة أن "بيع المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيرة، يشكل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني، مما دفع إلى تكثيف جهودها لتعقب وتعطيل هذه الشبكات"، بحسب الوزارة.