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غارات جوية تستهدف صنعاء وصعدة

دوليات

2025-03-19 | 12:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
غارات جوية تستهدف صنعاء وصعدة
المصدر:
وكالات
1,557 شوهد

استهدفت غارات جوية، مساء الأربعاء، العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة صعدة.

وقالت وكالة "رويترز"، إن "غارات جوية تستهدف مناطق في صنعاء".
 
الى ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله، "عدوان أمريكي يستهدف محيط مدينة صعدة شمالي اليمن"، مضيفة "عدوان أمريكي يستهدف العاصمة اليمنية".
 
وأوضحت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" أن الغارات ناجمة عن "عدوان أمريكي"، وأضافت أن "العدوان الأمريكي استهدف مديرية السوادية" أيضا.
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