غارات جوية تستهدف صنعاء وصعدة

وقالت وكالة "رويترز"، إن "غارات جوية تستهدف مناطق في صنعاء".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة ، "عدوان أمريكي يستهدف محيط مدينة صعدة شمالي اليمن"، مضيفة "عدوان أمريكي يستهدف العاصمة اليمنية".

وأوضحت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" أن الغارات ناجمة عن "عدوان أمريكي"، وأضافت أن "العدوان الأمريكي استهدف مديرية السوادية" أيضا.