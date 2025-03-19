ترامب يمهل إيران شهرين للتوصل لاتفاق نووي جديد

أمهل الرئيس الأمريكي ، مدة شهرين للتوصل لاتفاق نووي جديد، بحسب رسالة بعث بها للمرشد الإيراني السيد .

ونقل موقع أكسيوس، الأربعاء، عن مصادر مطلعة قولها إن "رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني تضمنت مهلة مدتها شهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد".

وبحسب الموقع "لم يتضح بعد ما إذا كان العد التنازلي للمهلة يبدأ من وقت تسليم الرسالة أم من لحظة بدء المفاوضات، لكن رفض لمبادرة وعدم الدخول في مفاوضات قد يزيد من احتمالية تنفيذ "عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية".

وكان قد قال قبل أسبوعين في مقابلة مع فوكس نيوز إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني مقترحا "مفاوضات مباشرة".

وفي اليوم التالي قال إن "في لحظاتها الأخيرة مع إيران"، مضيفا: "لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي، شيء ما سيحدث قريبًا"، وأكد "أفضل التوصل إلى اتفاق سلام، لكن الخيار الآخر سيحل المشكلة".