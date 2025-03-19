الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

وكما كان متوقعا، لم يسفر اجتماع مجلس حول السياسة النقدية عن تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة التي يأمل في رؤيتها، حيث اختتم الاجتماع الثاني للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الثمانية هذا العام بإعلان اللجنة عدم نيتها تغيير سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة.وخفض مسؤولو السياسة النقدية متوسط توقعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.7% من 2.1%.كما حذف مسؤولو السياسة النقدية الصياغة السابقة التي كانت تنص على أن "المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافهم في التوظيف والتضخم كانت متوازنة تقريبا".وعلى صعيد التضخم رفع مجلس الأمريكي متوسط التقديرات للتضخم الأساسي بنهاية العام إلى 2.8% من 2.5%، كما رفع مجلس توقعاته للبطالة بنهاية 2025 إلى 4.4% من 4.3% في .