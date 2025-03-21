المرشد الأعلى: ليس لدينا وكلاء في المنطقة.. ولكن أمريكا ستتلقى صفعة

وقال المرشد في كلمة بمناسبة أعياد نوروز، نقلتها وسائل اعلام إيرانية وتابعتها نيوز، ان "ايران لن تبدأ الحرب لكن على أميركا أن تعلم أنه إذا تلاعبت بإيران فسوف تتلقى صفعة قوية".وأضاف انه "ليس لنا وكلاء في المنطقة وهذه القوى تعمل بشكل مستقل".وشدد انه "على الأميركيين أن يعلموا أن التهديدات لن توصلهم إلى أي مكان عند مواجهة الشعب الإيراني".