تنصيب أول رئيسة لناميبيا.. تنتظرها البطالة والفقر

وقالت نيتومبو ناندي-ندايتواه في بودكاست "أفريقيا ديلي" التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسينظر إليها كمثال جيد، ولكن إذا حدث أي شيء، كما يمكن أن يحدث في أي إدارة يقودها الرجال، فهناك من سيقول: انظروا إلى النساء".وفازت ناندي-ندايتواه، البالغة من العمر 72 عاما، في انتخابات بنسبة 58% من الأصوات.تعتبر ناندي-ندايتواه من الموالين لفترة طويلة لمنظمة شعب إفريقيا "سوابو"، التي تتولى السلطة منذ استقلال البلاد في عام 1990 بعد كفاح طويل ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.انضمت إلى حركة "سوابو"، التي كانت آنذاك حركة تحرر تقاوم حكم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط.وعلى الرغم من أن الحزب أجرى تغييرات وحسن حياة الأغلبية السوداء، إلا أن إرث الحكومة العنصرية لا يزال واضحًا في أنماط الثروة وملكية الأراضي.وقالت قبل حفل التنصيب: "بالفعل، مسألة الأرض مشكلة خطيرة في هذا البلد"، مضيفة: "لا يزال هناك بعض المواطنين البيض، ولا سيما الأراضي الغائبين، الذين يحتفظون بملكية الأراضي".وأكدت التزامها بمبدأ "المشتري الراغب، الراغب"، مما يعني أنه لا يتم إجبار أحد على بيع ممتلكاته.وتُظهر الإحصاءات الحكومية أن المزارعين البيض يمتلكون حوالي 70% من الأراضي الزراعية في البلاد، بينما بلغ عدد المواطنين البيض 53,773 وفقًا لتعداد عام 2023، ما يمثل 1.8% من إجمالي السكان.تعد ناميبيا واحدة من أكثر الدول غير المتكافئة في العالم، حيث سجلت معامل جيني 59.1 في عام 2015، وفقًا للبنك الدولي، الذي يتوقع أن يظل معدل الفقر مرتفعًا عند 17.2% في عام 2024.وارتفع معدل البطالة إلى 36.9% في عام 2023 مقارنة بـ 33.4% في عام 2018، وفقًا لوكالة الإحصاءات في البلاد.وأشارت ناندي-ندايتواه إلى أن الاقتصاد، الذي يعتمد جزئيا على تصدير المعادن، يجب أن يركز أكثر على إضافة قيمة إلى الموارد المستخرجة بدلاً من تصدير المواد الخام.كما تريد أن تركز ناميبيا أكثر على الصناعات الإبداعية، وأن يتكيف قطاع التعليم مع الواقع الاقتصادي الجديد.ناندي-ندايتواه هي ثاني امرأة في إفريقيا يتم انتخابها مباشرة كرئيسة بعد إلين جونسون سيرليف في ليبيريا.وتعد الرئيسة الوحيدة الأخرى في القارة حاليًا هي سامية صلوحي حسن، رئيسة تنزانيا، التي تولت منصبها بعد وفاة سلفها في عام 2021.وأعربت ناندي-ندايتواه عن رغبتها في أن يُحكم عليها بناءً على إنجازاتها، لكنها أكدت أن "من الجيد أن ندرك كدول أن النساء، كما الرجال، يمكنهن أيضًا تولي مناصب السلطة".