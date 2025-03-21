قائد في الجيش الإيراني يستبعد شن أمريكا أي هجوم عسكري على طهران

وقال رئيس "مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية" في الجيش الإيراني العميد أمير أحمد رضا بوردستان، إن "الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية تعتمد على تقييم التهديدات أولاً، ثم تحديد الاحتياجات العسكرية بناءً عليها".ورأى الجنرال الإيراني أن "هذه القدرات الدفاعية جعلت العدو يفكر مليًا قبل اتخاذ أي خطوة عدائية ضد إيران".وأضاف أن "التعاون الوثيق بين القوات المسلحة والجامعات، والمراكز الصناعية والتقنية، أسهم في تسريع تحويل الأفكار إلى منتجات عسكرية، ما يعزز قدرة على الاستجابة السريعة لأي تهديد محتمل".ولفت إلى أن "الأعداء يمتنعون من مهاجمة لأنهم يدركون أن الرد سيكون أقوى وأشد إيلامًا".وذكر العميد بوردستان أن "التهديدات ضد ليست جديدة، إذ تواجهها البلاد منذ أكثر من 40 عامًا، لكن قدرات الجيش الإيراني وتطويره المستمر للقدرات الدفاعية خلق ردعًا فعالاً".وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أنه في حال رفضت التوصل الى اتفاق نووي مع ، فإن الرئيس الأمريكي لا يستبعد شن هجوم عسكري على البرنامج النووي الإيراني بالتنسيق مع .وحذّر المرشد علي خامنئي في له أمام حشد من الإيرانيين بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد من مغبة أي تحركات عدائية ضد بلاده.وأكد أن "الأمريكيين يجب أن يعلموا أنهم لن يصلوا إلى أي نتيجة عبر التهديدات"، مضيفًا أن "أي خبث يُرتكب بحق الشعب الإيراني سيُقابل بصفعة قاسية"، حسب تعبيره.