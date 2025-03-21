الأردن: إسرائيل لا ترغب بإنهاء الحرب واستعادة الرهائن

وقال الحمود، في كلمة نيابة عن المجموعة العربية خلال جلسة حول فلسطين، الجمعة، إن انتهكت الاتفاق الذي تم بموجبه تسليم 33 رهينة ولو استمر لأدى إلى إطلاق سراح باقي الرهائن وانتهاء الحرب على وشعبها، لكن يبدو أنها لا تريد إنهاء الحرب وقررت خرق الاتفاق واستأنفت عدوانها على وجرائمها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.وحمل الحمود "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات خرق الاتفاق وقرارات ذات الصلة وخاصة 2735"، مطالبا المجلس بالعمل على "وقف الحرب الإسرائيلية والحيلولة دون قتل الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم في غزة".وشدد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع لاستئناف تنفيذ وقف إطلاق النار بمرحلتيه الثانية والثالثة وإنهاء العقاب الجماعي على المدنيين في وفتح المعابر أمام المساعدات االإنسانية والطبية وإعادة الكهرباء إلى القطاع.وأكد على ضرورة البدء في خطة إعادة إعمار واستعادة الهدوء في الضفة الغربية والمضي قدما نحو إطلاق جهد فاعل لتحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني محدد، يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ويوفر الاستقرار للمنطقة.وأشار إلى تأكيد القمة العربية الطارئة في القاهرة على التمسك بخيار السلام العادل والشامل في حل القضية الفلسطينية ورفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة وفرض حلول أحادية على حسابه.ونقل ترحيبب المجموعة العربية بتصريحات الرئيس الأمريكي ، مؤخرا بشأن عدم خروج سكان من القطاع.وأكد أن خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار المقدمة من بالتنسيق مع فلسطين، والمعتمدة من القمة العربية الطارئة، هي خطة عربية جامعة، مثمنا جهود وفلسطين في عقد مؤتمر حول التعافي وإعادة الإعمار في والمزمع عقده قريبا في القاهرة.ونوه بأن تشهد وضعا كارثيا بسبب الحرب الإسرائيلية التي خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والمساكن والمنشآت الحيوية، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في ضوء استمرار الحرب والحصار الذي تفرضه على القطاع.