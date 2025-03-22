استغلالا لوجود ترامب؟.. احياء دعوى ضد "الحصانة الامريكية على أموال العراق"

وألغت الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا حكم تعويض الأضرار لشركة واي أوك للتكنولوجيا، لأن محمي بقانون الحصانات السيادية الأجنبية، حسبما أبلغ المحكمة العليا في رد على التماس واي أوك للحصول على أمر قضائي ضد حكم الاستئناف.وقال إن محكمة دائرة العاصمة قررت بشكل صحيح أن استثناء الأنشطة التجارية في قانون الأمن الأجنبي لم يسمح باستمرار الدعوى.وفي 2024 ردت محكمة استئناف أمريكية، طعنا قدمته شركة "واي اوك" الامريكية ضد مطالبة بتعويض قدره 120 مليون دولار، حيث تعود القصة الى السنوات الأولى بعد سقوط النظام عندما تعاقدت الشركة الامريكية مع لغرض تجهيز الجيش العراقي، قبل ان يتعرض مدير الشركة لاطلاق نار ومقتله خلال سفره للعراق.وجاء رد دعوى الشركة، لكون وامواله محصنة لدى الفيدرالي الأمريكي بحسب قانون الحصانة، لكن على ما يبدو ان الشركة ذهبت لتطعن في قرار برد الدعوى، وهذه المرة جاء الطعن امام المحكمة العليا الامريكية، وعلى ما يبدو ان الشركة تريد استغلال تواجد على رأس السلطة، وما معروف عنه بالحرص على "الأموال والشركات الامريكية".