بعد توترات الحدود الجنوبية.. رئيس الوزراء اللبناني يحذر من تجدد الحرب

وقال سلام بحسب وكالة الانباء ، انه " يجب اتخاذ اتخاذ كل الاجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم".وطالب سلام، " بمضاعفة الضغط الدولي على للانسحاب من الأراضي المحتلة بشكل كامل".واعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم اعتراض ثلاث صواريخ اطلقت من بعد 4 ارشهر من دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.