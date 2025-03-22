القبض على المتورطين في استهداف القنصلية العراقية باسطنبول

وذكرت الوسائل، انه " تعرضت القنصلية العراقية في منطقة شيشلي آسن تبة بإسطنبول الى هجوم بأسلحة من قبل شخصين على متن دراجة نارية، ما أدى الى إصابة مبنى القنصلية بتسع رصاصات ومن دون أن يصاب أي أحد بأذى".وكانت العراقية، قد اكدت أن "مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول تعرض عند الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، حيث استخدموا سلاحاً من نوع كلاشينكوف وأطلقوا ثماني رصاصات على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار".