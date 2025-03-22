السلطات التركية تعتقل مئات المتظاهرين على خلفية أزمة إمام أوغلو

وذكرت الوزارة في بيان أن المظاهرات اندلعت في أكثر من 12 مدينة، بما في ذلك إسطنبول أكبر مدن والعاصمة .وأضافت أن الهدف من الاعتقالات منع “الإخلال بالنظام العام”، وحذرت من أن السلطات لن تتسامح مع “ والاستفزاز”.وأعلنت السلطات التركية الأربعاء الماضي، اعتقال رئيس بلدية بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى.وشملت الاعتقالات عددا كبيرا من مسؤولي بلدية الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم محسوبون على المعارضة التركية.يذكر أن إمام أوغلو الذي يعد أحد أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا محتملا للرئيس ، كان قد أثار واسعا في السنوات الأخيرة بسبب نجاحاته الانتخابية ومواقفه المناهضة لسياسات الحكومة.ويخرج عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع في احتجاجات تتسم بالسلمية منذ يوم الأربعاء، عندما اعتقل إمام أوغلو الذي يعتبر المنافس السياسي الرئيسي للرئيس ، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.وأدان حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه رئيس البلدية وحزب المعارضة الرئيسي، هذه الخطوة ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.