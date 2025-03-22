تركيا تفقد السيطرة على السوق بعد اعتقال "إمام أوغلو"

وقال مصرفي تركي للصحيفة إن المسؤولين "فقدوا السيطرة" على السوق، مضيفاً أن ذلك "ترك ندبة" على ثقة المستثمرين.كما أشار بنك جي بي مورغان تشيس، وهو لاعب رئيس في تمويل الأسواق الناشئة، إلى أن "سيولة الليرة قد تضررت وسط تدفقات خارجية كبيرة".كان من المتوقع أن يترشح إمام - الذي برز كأخطر منافس سياسي لأردوغان خلال عقدين من حكمه - كمرشح رئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي كان يأمل في فرض انتخابات مبكرة.وأثار الاعتقال أياماً من الاضطرابات، حيث دعا حزب الشعب الجمهوري إلى مزيد من الاحتجاجات. وندد الجمعة بالمظاهرات ووصفها بأنها "إرهاب شوارع".