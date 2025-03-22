أعلنت الروسية القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني على محور مقاطعة الروسية خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وقالت الوزارة إن قوات "الشمال" الروسية ألحقت خسائر بـ5 ألوية أوكرانية في مناطق حدودية بمقاطعة الروسية وهي غوغوليفكا وغورنال وغويفو وأوليشنيا. وأضافت أن والمدفعية الروسية استهدفت قوات ومعدات القوات الأوكرانية في مناطق مختلفة في مقاطعة سومي الأوكرانية الحدودية مع مقاطعة . وأشارت إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 200 جندي، وتم تدمير مركبة مشاة قتالية وثلاث مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات وسبعة مدافع وثلاث قذائف هاون ومركبة رباعية الدفع.