ما سيفعله ثاني أغنى رجل في العالم بحفل زفافه

ووفقا لتقارير نشرتها صفحة "Page Six"، سيتم زفاف ثاني أغنى رجل في العالم في مدينة البندقية الإيطالية هذا الصيف.ويأتي الحدث بعد أن أعلن الثنائي عن خطوبتهما في مايو 2023، وذلك بعد 4 سنوات من انفصال بيزوس عن زوجته السابقة ماكنزي سكوت، والتي استمر زواجهما 25 عاما. وفي نفس العام، انفصلت سانشيز عن زوجها السابق باتريك وايتسل.ومن المقرر أن يقيم الثنائي حفل زفافهما على متن اليخت الفاخر "كورو"، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، قبالة سواحل إيطاليا في حزيران القادم.وكانت هناك شائعات سابقة تشير إلى أن الزفاف سيقام في كولورادو في كانون الأول الماضي، لكن بيزوس نفى هذه الأنباء. وقد ذكرت سانشيز في مقابلة مع مجلة "فوغ" أن بيزوس قدم لها خاتم خطوبة من الماس بوزن 20 قيراطا، بلغت قيمته 2.5 مليون دولار، ووصفت اللحظة بأنها كانت ساحرة لدرجة أنها "فقدت الوعي قليلا" من شدة الفرح.وبعد الإعلان عن الخطوبة، احتفل الثنائي بقرب اتحادهما على متن اليخت الضخم في بلدة بوسيتانو الإيطالية، بحضور عدد من النجوم والمشاهير، بما في ذلك بيل غيتس، آري عمانوئيل، ليوناردو دي كابريو، توبي ماغواير، أندرو غارفيلد، ملكة رانيا العبد الله، وكريس جينر.وفي حدث آخر، ظهرت سانشيز، التي عملت سابقا كصحفية، في حفل "فانيتي فير" للأوسكار مطلع هذا الشهر، مرتدية فستانا أبيضا أنيقا من تصميم أوسكار دي لا رينتا، مما أثار تكهنات بأنها كانت تستعد لزفافها القريب.يذكر أن الثنائي كانا قد حضرا حفل تنصيب الرئيس الأمريكي السابق لفترته الثانية في العاصمة مطلع هذا العام.ومن المقرر أن تنضم سانشيز قريبا إلى رحلة فضائية مع طاقم نسائي بالكامل، يضم شخصيات بارزة مثل أوبرا وينفري، كاتي بيري، وغايل كينغ، عبر شركة بيزوس الفضائية "بلو أوريغين" هذا الربيع.وستكون هذه الرحلة المهمة الحادية عشرة لبرنامج "نيو شيبارد" التابع لشركة الصواريخ المملوكة لبيزوس، مما يضيف بعدا جديدا لحياة الثنائي المليئة بالإنجازات والأحداث المثيرة.