الحوثيون يستهدفون "بن غوريون" وحاملة طائرات أمريكية

وجاء في بيان صادر عن الحركة، أن "القوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون في المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة".وأضاف البيان أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا هجومًا على حاملة الطائرات الأمريكية (هاري ترومان) وعدد من القطع الحربية المرافقة لها في البحر الأحمر، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، ما أدى إلى استمرار المواجهات لعدة ساعات".وأكدت الحركة "استمرارها في التصدي للعدوان الإجرامي الغاشم، مشددة على أن التصعيد سيقابل بالتصعيد"، كما جددت موقفها في "إسناد الشعب الفلسطيني ومنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلنة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".