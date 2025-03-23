الداخلية التركية تعزل أكرم إمام أوغلو من منصب رئيس بلدية إسطنبول

وكان الادعاء العام في طلب، في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض بشكل رسمي على إسطنبول المحتجز.وقال إمام إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.وأضاف إمام في منشور على منصة إكس: "معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا، أقف بشموخ ولن أركع".وأثار اعتقال إمام هذا الأسبوع التوترات السياسية بشكل حاد وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء ، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028، وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم مستقلة.