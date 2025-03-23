المانيا تدعو إلى محاكمة عادلة لعمدة إسطنبول إمام أوغلو

ووصف متحدث باسم الخارجية الألمانية ما حدث بأنه يمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية في .وقال المتحدث إنه "يجب ألا يدار التنافس السياسي عبر المحاكم والسجون.. ننتظر أن يتم توضيح الاتهامات بشكل شفاف وبأسرع ما يمكن، وأن يجرى تحقيق وفقا لمبادئ سيادة القانون".وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق أيضا على الاتهامات الموجهة إلى متظاهرين معتقلين.وكانت السلطات التركية اعتقلت إسطنبول يوم الأربعاء الماضي، ويعتبر إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس التركي في الانتخابات المقبلة، ومن المقرر أن يتم اختياره اليوم الأحد كمرشح أكبر أحزاب المعارضة لانتخابات الرئاسة التركية.وتجري التحقيقات مع إمام أوغلو في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد، بينما يرتبط قرار حبسه احتياطيا بالتحقيقات الجارية في قضايا الفساد، ونفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه.وأدى اعتقال إمام أوغلو إلى موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء ، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع خلال الأيام الماضية، رغم حظر المظاهرات، وأسفرت المواجهات عن اعتقال مئات الأشخاص.وفيما يتعلق بالعلاقات مع ، أشار المتحدث باسم الألمانية إلى أهمية مسألة سيادة القانون، وقال إن "الامتثال لمبادئ دولة القانون والديمقراطية يظل مكونا أساسيا في علاقة برلين مع سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى العلاقات بين وأنقرة".