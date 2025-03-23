الجيش اللبناني: إسرائيل رفعت وتيرة اعتداءاتها على البلاد

وقالت قيادة الجيش في بيان: "رفع العدو الإسرائيلي وتيرة اعتداءاته متخذا ذرائع مختلفة فنفّذ عشرات الغارات جنوب الليطاني وشماله وصولا إلى البقاع مُوقعا قتلى وجرحى".وأضافت: "لم يكتفِ العدو بهذا القدر من الاعتداءات، فقد اجتازت آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة له السياج التقني صباح اليوم، ونفذت أعمال تجريف في وادي قطمون في خراج بلدة رميش".وأشارت إلى "انتشار عناصر من قوات المشاة المعادية داخل هذه الأراضي ، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".ولفتت إلى أن "الجيش عزز انتشاره في المنطقة، وحضرت دورية من قوة المؤقتة في (اليونيفيل) لتوثيق الانتهاكات، فيما عادت القوات المعادية إلى الداخل المحتل".وأكدت قيادة الجيش أنها "تتابع التطورات بالتنسيق مع اليونيفيل والجهات المعنية لاحتواء الوضع المستجد على الحدود الجنوبية".