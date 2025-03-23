طهران تحذر من اتساع رقعة النزاع في المنطقة​

حذر عباس عراقجي، الأحد، من اتساع رقعة النزاع في منطقة​ الشرق الأوسط.

​

وقال عراقجي، "ندين بشدة هجمات الكيان الصهيوني الواسعة على ولبنان ومجازره بحق المدنيين". وأضاف "ندين استمرار العدوان الأمريكي على ونحذر من اتساع رقعة النزاع في المنطقة". ودعا الى "التحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة".