إعلام دولي: تركيا أصبحت الآن دولة استبدادية

وجاء في المقال، "قبل أيام فقط من استعداد حزب المعارضة الرئيسي في لاختيار مرشحه الرئاسي المقبل، اعتقل مرشحه الأبرز، رئيس بلدية إسطنبول إمام ، وسجن فيما بعد مما أدى فعليًا إلى استبعاده من السباق الانتخابي".واتخذت الحكومة التركية، عبر هذا التعبير الصارخ عن القمع السياسي، خطوة كبيرة نحو إنشاء الاستبداد الكامل في البلاد.وكانت الخطة لإخراج إمام من السباق مدروسة بعناية ومنفذة بدقة، فقد ألغت الجامعة التي تخرج منها إمام (جامعة إسطنبول) شهادته مشيرة إلى انتهاكات مزعومة للوائح مجلس ، ويشترط القانون التركي أن يكون المرشحون للرئاسة حاصلين على شهادة جامعية وأعتقل إمام في اليوم التالي لذلك بتهم الفساد والإرهاب.ولم تؤدِ هذه الأحكام القضائية إلى تقويض طموحات اوغلو الرئاسية فحسب، بل أطاحت به أيضًا من منصبه كرئيس لبلدية أكبر مدينة في وعاصمتها الاقتصادية.ولقد اعتقدت قوى المعارضة أنها وجدت في امام المرشح الذي يمكنه هزيمة الرئيس في مواجهة مباشرة، لكن اقصاءه من المشهد السياسي ادى إلى تجاوز الحكم القائم الخط الفاصل بين النظام السلطوي التنافسي في والاستبداد المطلق على الطريقة الروسية، حيث يختار الرئيس خصومه بنفسه، وتصبح الانتخابات مجرد استعراض شكلي.كما تم تكميم الإعلام، حيث إن أكثر من 90% من وسائل الإعلام التركية مملوكة لشركات موالية للحكم، بينما يتعرض الصحفيون المستقلون للسجن بشكل روتيني، وفق المقال.