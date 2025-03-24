مصر تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة.. تعرف على تفاصيله

ويتضمن المقترح إفراج حركة حماس عن 5 رهائن على قيد الحياة، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع ، بالإضافة إلى إفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.وقد أفاد مسؤول في حماس بأن الحركة "ردت بإيجابية" على المقترح، ولكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.وقد طلب المسؤولان اللذان تحدثا إلى وكالة "أسوشيتد برس" عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول المحادثات المغلقة.ويأتي هذا المقترح بعد خرق لوقف إطلاق النار السابق، مما أدى إلى موجة من الهجمات الجوية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، ورفضها استئناف المرحلة الثانية من الاتفاق، بينما أصرت حماس على تنفيذه. كما أوضحت حماس أنها لن تفرج عن الـ59 رهينة المتبقين إلا بعد وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من قطاع .