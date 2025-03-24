300 ألف إيراني يغادرون العراق

مدينة ، شفيعي، بحسب وكالة "إرنا" انه يتوقع تزايد حركة عودة الزوار خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن "الإثنين والثلاثاء سيشكلان ذروة دخول الزوار إلى عبر المنفذ".وأضاف، أن عدد الزوار الذين دخلوا البلاد منذ بداية شهر رمضان عبر منفذ "تجاوز 300 ألف شخص، فيما لا يزال نحو 130 ألف زائر داخل الأراضي العراقية"، متوقعاً عودتهم تدريجياً مع انتهاء ليالي القدر.وأكد شفيعي أن مختلف الجهات الخدمية والإغاثية والأمنية متواجدة في المنفذ لتقديم الدعم اللازم وتسهيل دخول الزوار.ويُعد منفذ أحد أهم المنافذ الحدودية بين والعراق، ويشهد سنوياً تدفقاً كثيفاً للزوار الإيرانيين إلى العتبات في وكربلاء، خصوصاً خلال المناسبات الدينية مثل رمضان، محرم، وأربعينية الإمام الحسين (ع).