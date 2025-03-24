الخارجية الروسية تعلق على المباحثات مع أمريكا في الرياض

وأضافت زاخاروفا في كلمة ألقتها في جامعة بليخانوف الروسية ردا على سؤال حول النتائج المحتملة للمباحثات: "بالطبع، تجري هذه مفاوضات خلف أبواب مغلقة. بالطبع، لا ينبغي لنا انتظار حدوث بعض الاختراقات، بل أن ندرك أن العمل يتم في اتجاهات متعددة. وهذه واحدة منها".ونوهت المتحدثة بأن المفاوضات بين مجموعات الخبراء من الاتحادية والولايات المتحدة في الرياض حول مبادرة البحر الأسود تجري بالكامل خلف الأبواب المغلقة، ولم يكن هناك حتى أي تصوير بروتوكولي.وشددت زاخاروفا على ضرورة تذكر الأهداف والغايات التي حددتها في إطار العملية العسكرية الخاصة.وقالت زاخاروفا: "إنها تجري بالفعل خلف أبواب مغلقة، وهو ما يعني أنه لم يكن هناك حتى تسجيل بروتوكولي لبداية المفاوضات".تستضيف الرياض اليوم بدءا من الساعة العاشرة بتوقيت ، مباحثات وفدي والولايات المتحدة حول تسوية النزاع الأوكراني.ويترأس الوفد الروسي الذي وصل مساء أمس الأحد، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية سيرغي بيسيدا.ويضم الوفد الأمريكي مدير التخطيط السياسي في الخارجية الأمريكية مايكل أنتون، بالإضافة إلى مساعدين للمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ ومستشار الأمن القومي مايك والتز.ومن المتوقع أن تركز المحادثات في الأول على التفاصيل الدقيقة لاستئناف محتمل للمبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد .