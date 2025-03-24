الكويت تعلن إحباط تهريب مخدرات وتضبط 3 إيرانيين

وذكرت الوزارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "الإدارة العامة لخفر السواحل نفذت عملية نوعية ناجحة، تمكنت خلالها من اعتراض طراد مشبوه وضبط كمية كبيرة من المخدرات".وأضاف البيان، مشيرًا إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط 125 كيلوغراما من الحشيش، و9 أصابع حشيش، و8 شرائط "ليريكا"، و5 أكياس من حبوب الكبتي، تقدر قيمتها السوقية بنحو 500 ألف دينار (1.6 مليون دولار أمريكي)".وأوضحت أن العملية انطلقت بعد رصد الطراد عبر المنظومة الرادارية المتطورة، إذ جرت متابعته بدقة حتى تم اعتراضه فور دخوله المياه الإقليمية ومحاصرته واستيقافه.وتابعت أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أنها نشرت مقطعا مصورا يوثق لحظة ضبط المهربين والمواد المهربة.