‌‏سوريا.. 5 قتلى بقصف إسرائيلي على محيط درعا



نيوز ـ دوليات





افادة وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل خمسة اشخاص جراء القصف الاسرائيلي على بلدة كويا غربي درعا.





وذكرت الوسائل ان " قوات إسرائيلية توغلت في كويا غربي درعا وقصفت البلدة بالدبابات".



وتابعت، ان " الحصيلة الأولية للقصف تشير الى وقوع خمسة قتلى جراء القصف الإسرائيلي".