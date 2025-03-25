الاستخبارات الامريكية: الصين تمثل أكبر تهديد عسكري للولايات المتحدة

وقال التقرير، وهو تقييم سنوي للتهديدات صادر عن أجهزة المخابرات الأميركية، أن "الصين تمتلك القدرة على ضرب بأسلحة تقليدية واختراق بنيتها التحتية من خلال هجمات إلكترونية، واستهداف أصولها الفضائية، وتسعى إلى إزاحة عن عرش بحلول عام 2030".واضاف التقرير إن "روسيا، ومعها وكوريا الشمالية والصين، تسعى إلى تحدي من خلال حملات مدروسة لتحقيق تفوق عسكري، وإن حرب في أوكرانيا قد منحتها "دروسا قيمة في مواجهة الأسلحة والمخابرات الغربية في حرب واسعة النطاق".كما ذكر التقرير أن "روسيا بات لديها معلومات قيمة عن الأسلحة الغربية، بسبب حرب أوكرانيا ولن تحقق النصر الكامل في أوكرانيا لكنها تحافظ على زخم الحرب".